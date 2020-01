Viterbo - Sul posto, in strada Terme, polizia locale, vigili del fuoco e 118

Viterbo – Auto si schianta contro una pianta, un ferito.

Incidente stradale nel pomeriggio a Viterbo. Per cause da accertare, una macchina è andata a sbattere contro una pianta in strada Terme.

Immediato l’arrivo dei soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco.

Una persona è rimasta ferita ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

La parte anteriore della macchina è andata completamente distrutta. Si è staccata anche una ruota.

Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi.

Il ferito, un uomo sulla quarantina, è stato soccorso dagli uomini del 118.

Non ci sono altri mezzi coinvolti.

14 gennaio, 2020