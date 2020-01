Vetralla - Intervento di polizia locale e 118 in strada Campogiordano

Vetralla – Auto si scontrano e si schiantano su un muro, feriti due uomini.

Incidente stradale intorno alle 11 di oggi a Vetralla. Per cause ancora d’accertare, una Volkswagen e una Peugeot si sono scontrate nei pressi di strada Campogiordano. La corsa delle auto è poi finita contro un muro.

Per i rilievi, gli accertamenti e la gestione della viabilità, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Vetralla. Sul posto anche i sanitari del 118.

“La dinamica del sinistro – spiega in una nota il comandante della polizia locale di Vetralla, Ivo Aquilani – è ancora in fase di accertamento e i feriti lievi, due uomini, sono stati trasportati all’ospedale di Belcolle per le cure del caso”.

La viabilità è ritornata alla normalità verso le 12.

4 gennaio, 2020