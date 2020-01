Auto si sfracella contro due macchine, ferito 19enne

Montefiascone – Una delle vetture parcheggiate si è capovolta su un fianco in un terreno – Intervento di carabinieri e 118 - FOTO

Montefiascone – Auto finisce fuori strada e si sfracella contro due macchine parcheggiate, ferito 19enne.

L’incidente stradale è avvenuto sulla Cassia Nord questa mattina intorno alle 3,15 all’interno della frazione di Zepponami a Montefiascone.

Per cause in corso d’accertamento una Mercedes, nei pressi della curva della chiesa di Santa Maria del Giglio, è uscita fuori strada colpendo due macchine parcheggiate al lato della carreggiata, una Volkswagen T-cross e una Opel Astra.

La prima è finita sulla strada mentre la seconda si è capovolta su un fianco arrivando in un terreno insieme alla Mercedes.

Nello scontro è rimasto ferito un 19enne che era a bordo della Mercedes insieme ad altri due ragazzi.

Sul posto i carabinieri della stazione di Montefiascone insieme a una pattuglia dell’aliquota radiomobile della compagnia e ai sanitari del 118.

I militari hanno gestito la viabilità ed effettuato i rilievi per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.

11 gennaio, 2020