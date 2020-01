Milano - La macchina ha distrutto la vetrina e si è ribaltata

Milano – Auto fuori strada finisce dentro un ristorante, un morto.

L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 20 in via Pellegrino Rossi a Milano.

Per cause in corso d’accertamento una macchina è uscita di strada ed è finita dentro una vetrina di un negozio di street food turco.

Nello scontro l’auto si è ribaltata.

Alla guida c’era un uomo di 55 anni che è morto sul colpo.

Miracolosamente illesi il proprietario del ristorante e i suoi clienti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia, i sanitari del 118 e la polizia locale.

22 gennaio, 2020