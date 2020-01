Lutago - Quattro persone in gravi condizioni - Arrestato il guidatore, il tasso alcolemico sarebbe risultato 4,7 volte superiore alla norma

Lutago – Auto travolge gruppo di turisti, 6 ventenni morti e 11 feriti.

Incidente stradale nella notte a Lutago, in Valle Aurina in Alto Adige. Da quanto si apprende, un 28enne del luogo ha travolto una comitiva di turisti tedeschi. Sarebbero 6 le persone morte. 11 i feriti.

Secondo le prime ricostruzioni, il 28enne avrebbe travolto la comitiva di turisti che era appena scesa da un autobus e si trovava sulla via di ritorno verso il loro albergo. L’incidente è avvenuto poco dopo l’una di notte.

Le sei vittime, come anche gli altri feriti, avrebbero tutti tra i 20 e i 25 anni d’età.

Da quanto si apprende, il 28enne si sarebbe fermato per prestare soccorso. Gli agenti, una volta arrivati sul posto, avrebbero fatto il test per verificare un eventuale tasso alcolemico del 28enne. L’uomo sarebbe risultato 4,7 volte superiore alla norma. Ancora da verificare se prima dell’impatto avesse fatto uso di droghe. Il conducente dell’auto è stato arrestasto. L’accusa per il 28enne è di omicidio stradale e lesioni stradali.

I vigili del fuoco hanno allestito sulla strada un tendone per le prime cure dei feriti che poi sono stati trasportati con le ambulanze negli ospedali di Brunico, Bressanone e Bolzano.

L’elisoccorso dell’Aiut Alpin Dolomites ha portato una donna in gravi condizioni alla clinica universitaria di Innsbruck, in Austria.

Sarebbero quattro in totale i feriti in condizioni critiche. Tra loro, due persone sono state portate a Innsbruck, uno a Bolzano e uno a Brunico.

5 gennaio, 2020