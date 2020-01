Bambini scout trovano bombe della seconda guerra mondiale

Vasanello - La scoperta è stata fatta durante le operazioni di pulizia del cinema Don Bosco - Intervento dei carabinieri

Vasanello – Trovate bombe della seconda guerra mondiale a Vasanello.

A fare la scoperta sono stati i bambini del gruppo scout Agesci, durante le operazioni di pulizia del cinema Don Mario in via della Ceramica Misciattelli. Chiuso da tempo, il locale è stato utilizzato più come magazzino.

Sembrerebbe che inizialmente i ragazzini non si siano resi conto del reale pericolo degli ordigni. Sarebbe stato un adulto, poi, ad allertare le forze dell’ordine.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri, che hanno chiesto l’intervento degli artificieri di Roma.

Le bombe, che sembrerebbero risalire alla seconda guerra mondiale, sono state ritrovate questa mattina durante le operazioni di pulizia del cinema Don Mario. In poche ore, i bambini del gruppo scout Agesci hanno già raccolto circa 20 quintali di immondizia.

18 gennaio, 2020