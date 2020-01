Sport - Calcio - Serie C - E' già vigilia per la Viterbese e Antonio Calabro tiene alta la concentrazione in vista di una trasferta molto complicata

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Antonio Calabro chiede concentrazione e sacrificio.

Il tecnico della Viterbese si presenta ai microfoni della stampa alla vigilia della trasferta sul campo del Picerno.

Rispetto al Bari sarà tutt’altra partita e uno degli obiettivi settimanali è stato proprio quello di cancellare ogni ricordo dell’ottima prestazione fornita contro i galletti. Oltre a questo, la squadra laziale è stata impegnata a trovare il miglior assetto dopo una serie di recuperi e qualche partenza.

Atanasov e Milillo si sono trasferiti al Catanzaro e al Lecco e il buco in difesa sarà coperto in maniera temporanea da De Gorgi, di nuovo in campo dopo la squalifica così come Tounkara. Dall’infermeria le buone nuove arrivano invece da De Falco e Scalera, che torneranno tra i convocati dopo una settimana tipo vissuta senza troppi problemi.

Al di là degli singoli, però, all’allenatore salentino interessa soprattutto la prestazione del gruppo.

“A prescindere da chi andrà in campo la fisionomia della squadra dovrà avere le stesse caratteristiche di domenica scorsa – conferma Calabro -. Col Bari i ragazzi hanno giocato da squadra e anche domani dovranno fare lo stesso. E’ una partita complicatissima e molto più difficile di quella appena passata. Contro il Bari non avevamo nulla da perdere, col Picerno abbiamo tanto da perdere. Rischio di appagamento? Esiste. C’è stato martedì e in questi casi il compito dello staff è quello di martellare la squadra per cancellare ogni ricordo dell’ultima partita giocata. Bunino titolare? Può essere ma non è detto, così come per Tounkara perché Molinaro e Culina mi hanno dato risposte importanti. Volpe e Palermo non ci saranno. Non li rischiamo, li vogliamo recuperare con calma”.

