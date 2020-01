Basket giovanile, torna il campionato provinciale della Libertas

Sport - Pallacanestro - Sei le squadre iscritte: Blu star Viterbo, Virtus Capranica, Castel Sant’Elia, Civita basket, Virus Ronciglione e New basket Viterbo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il centro provinciale sportivo Libertas di Viterbo in collaborazione con la Asd Blu Star ha indetto per il secondo anno consecutivo un campionato provinciale di basket giovanile con la partecipazione di sei squadre affiliate alla Libertas: Asd Blu star di Viterbo, Asd Virtus Capranica basket, Castel Sant’Elia basket school, Asd Civita basket, Asd Virus basket Ronciglione e Asd New basket di Viterbo.

Le squadre si confronteranno in due gironi: andata e ritorno, al termine sarà disputata la finale a Viterbo con l’assegnazione del trofeo Libertas e la premiazione della seconda e terza classificata. Alle altre squadre una targa di partecipazione e a tutti i giovani atleti un gadget.

Il presidente del cento provinciale Libertas di Viterbo spera che questa manifestazione possa diventare un appuntamento annuale per il mondo cestistico dilettantistico viterbese, per attirare sia gli appassionati ed amanti del basket, ma anche per avvicinare i giovani a questo sport che ha il potere di insegnare la collaborazione tra i compagni di squadra, il rispetto degli avversari e delle regole di gioco e di saper vincere o perdere.

Un ringraziamento a tutte le Associazioni che hanno aderito e al tecnico della Asd Blu star Lillo Ferri che, anche quest’anno, ha dato la sua disponibilità a collaborare nell’ organizzare questa bella e interessante competizione.

Un ringraziamento al sindaco di Viterbo che ha concesso il patrocinio e come nel passato con l’augurio che sarà presente con l’assessore allo Sport e il delegato allo sport alla premiazione prevista per la fine del mese di marzo.

13 gennaio, 2020