L’associazione Bcone lancia la domenica ecologica

Fabrica di Roma - Appuntamento il 9 febbraio per ripulire il parco Falisco dai rifiuti

Condividi la notizia:











Fabrica di Roma – (a.c.) – Domenica 9 febbraio l’associazione Bcone lancia la prima edizione della Domenica ecologica al parco Falisco di Fabrica di Roma.

“L’idea – si legge sul profilo Facebook dell’associazione – nasce per reagire a due episodi avvenuti negli scorsi giorni. Il primo, quando alcuni soci hanno scoperto rifiuti gettati dal ponticello del parco Falisco e trascinati dal Rio Purgatorio fino a sotto le mura dell’antica Falerii Novi. Il secondo, quando un altro socio ha trovato delle buste d’immondizia abbandonate sul cippo dedicato a Simone Gianfelici, sul luogo esatto della Falerina in cui ha perso la vita”.

“Abbiamo deciso di non subire passivamente quanto accaduto e non dare ragione a questi zozzoni – continua la Bcone -. Speriamo che una domenica passata a ripulire il posto in cui viviamo possa essere per i nostri bambini un esempio migliore di tante belle parole vuote”.

L’appuntamento è per domenica 9 alle 9 al bar Dec di parco Falisco. La partecipazione è aperta a tutti, purché maggiorenni. Prima dell’inizio della raccolta dei rifiuti, i volontari saranno istruiti dagli incaricati della Bcone.

Condividi la notizia:











29 gennaio, 2020