Benedizione degli animali alla basilica della Quercia

Viterbo - Domenica 19 gennaio dopo la messa per festeggiare Sant'Antonio

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Nei giorni scorsi con il rito del fuoco in molti luoghi, compreso il nostro borgo e la vicina Bagnaia, abbiamo festeggiato Sant’Antonio. Nel rinnovare riti secolari e gesti ancestrali, capita che a volte ci si chieda in che modo quel messaggio sia ancora attuale, come si declini oggi, e come si possa comunicare per arrivare forte e chiaro agli occhi alla mente e al cuore delle persone.

E’ utile allora ricordare questa importante e bella figura di santo e di uomo ed il suo messaggio ed insegnamento. Sant’Antonio abate nacque intorno al 250 da una famiglia di agricoltori nel villaggio di Coma, attuale Qumans, in Egitto. Verso i 20 anni rimase orfano ed ebbe la responsabilità di amministrare un ricco patrimonio.

Antonio decise di privarsi di tutti i suoi beni e si dedicò alla vita ascetica davanti alla sua casa e poi al di fuori del paese, donandosi completamente agli altri, in perfetta armonia con la natura ed il creato. Scelse la strada del lavoro e della preghiera, la stessa che due secoli dopo avrebbe costituito la base della regola benedettina «Ora et labora» e del Monachesimo Occidentale.

E’ considerato il santo patrono di tutti gli animali domestici e della stalla, e il 17 gennaio si benedicono le stalle e si portano a benedire gli animali domestici.

Sant’Antonio è anche il patrono di quanti lavorano con il fuoco, come i pompieri, perché guariva da quel fuoco metaforico che era l’herpes zoster. Domani, domenica 19 gennaio, dopo la messa in onore a Sant’Antonio Abate, don Massimiliano, il nostro parroco e rettore della Basilica, interpretando e rinnovando un messaggio di amore universale e condivisione con ogni creatura benedirà i nostri amici animali. Vi aspettiamo numerosi.

Basilica Santa Maria della Quercia

18 gennaio, 2020