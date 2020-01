Benedizione degli animali, disposte le limitazioni del traffico

Viterbo - Divieti di sosta e di transito sulle aree interessate dalla sfilata e dal raduno dei fedeli

Viterbo – Torna la benedizione degli animali in piazza del Plebiscito. L’appuntamento, organizzato dal centro equestre Cava di sant’Antonio, con il patrocinio dell’assessorato all’agricoltura del comune di Viterbo, e in programma domenica 26 gennaio alle 11,30, sarà preceduto dalla consueta sfilata di carrozze e cavalli per le vie cittadine, a partire dalle 10,30. Per l’occasione il comando di polizia locale ha disposto alcuni provvedimenti al traffico veicolare (ordinanza numero 28 del 14/1/2020). Questi i principali.

Dalle 8 del giorno 26 gennaio sarà istituito il divieto di sosta con rimozione in via Cavour (nel tratto che va da via Annio a piazza del Plebiscito) e in via Ascenzi.

Dalle 10,30 potrebbe essere interdetta la circolazione veicolare in piazza del Plebiscito, con deviazione del traffico su via Annio.

Dalle 10 fino a cessata necessità, gli agenti interverranno, interrompendo la circolazione veicolare e disponendo le eventuali deviazioni, lungo il seguente percorso: per l’andata, via Santa Maria in Silice, via Vico Quinzano, via San Paolo, porta Faul, Tangenziale Ovest, via della Palazzina, piazzale Gramsci, viale R. Capocci, via F.lli Rosselli, piazza Verdi, via Marconi, piazza dei Caduti, via Ascenzi, piazza del Plebiscito, e per il ritorno via Ascenzi, piazza Martiri d’Ungheria, via El Alamein, via e Porta Faul, piazza Martiri delle Foibe istriane, via San Paolo, via Vico Quinzano, via Santa Maria in Silice.

L’ordinanza prevede anche il divieto di sosta, a partire dalle 7,30, nel parcheggio sterrato di via Santa Maria in Silice.

20 gennaio, 2020