Bensaja: “Uno stadio così pieno ti dà ancora più stimolo”

di Samuele Sansonetti

Viterbo – A Viterbo Nicholas Bensaja è quasi a casa.

Ascoltando i suoi discorsi è impossibile non riconoscere il dialetto romano, che alle battute più confidenziali esce fuori con una naturalezza estrema. La stessa con cui ha messo a segno l’1-0 momentaneo al Bari: un destro di controbalzo che ha bucato la porta difesa da Frattali dopo appena tre minuti.

Un gol bello sia per il gesto tecnico che per il significato. Con l’impatto del pallone sul palo interno che liberato l’urlo dei tifosi di casa dopo appena tre minuti di partita. L’1-1 di Eugenio D’Ursi firmato al 94′ ha rovinato la festa al Rocchi sul più bello ma il centrocampista cresciuto nelle giovanili della Roma guarda il lato positivo.

“Il risultato ci lascia con l’amaro in bocca – spiega Bensaja – ma è giusto sottolineare la grande prestazione della squadra. Abbiamo provato a portarla a casa in tutti i modi e senza quel gran gol staremmo parlando di tutt’altra partita. Potevamo giocare altri 15 o 20 minuti senza subire reti”.

Per la Viterbese il ritorno in campo dopo 27 giorni senza partite è andato più che bene, dunque. La squadra ha mostrato un’ottima condizione fisica e nonostante l’assenza di 13 giocatori (di cui sei titolari) ha giocato una gara piena d’intensità e concentrazione davanti a un pubblico che ha superato nettamente le 3mila unità.

“E’ stato bello – conclude il centrocampista –. Venire a giocare la domenica e vedere uno stadio così pieno ti dà ancora più stimolo. Speriamo che in futuro ci saranno altre occasioni di osservare un colpo d’occhio del genere. Dispiace non aver regalato i tre punti ai tifosi ma sono contento della condizione fisica: non giocavamo da un mese e abbiamo dimostrato di stare bene con una prova di squadra. Non ricordo parate di Pini“.

Archiviato il giorno libero la squadra tornerà ad allenarsi oggi con un programma leggermente diverso a quello di sempre, per via dell’anticipo sul campo del Picerno che si giocherà sabato pomeriggio. Per Antonio Calabro, nonostante il pari in extremis, tornare a dare stimoli ai giocatori sarà piuttosto semplice: l’obiettivo sarà trasformare la delusione in energia positiva da incanalare sui prossimi incontri.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

22esima giornata

domenica 19 gennaio

Picerno – Viterbese (sabato)

Vibonese – Cavese

Catania – Potenza

Bisceglie – Reggina

Ternana – Rende

Bari – Rieti

Paganese – S. Leonzio

Casertana – V. Francavilla

Teramo – Avellino

Catanzaro – Monopoli

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 49 20 15 4 1 42 13 29 Bari 40 20 11 7 2 34 14 20 Ternana 40 20 12 4 4 28 19 9 Potenza 39 20 12 3 5 24 14 10 Monopoli 37 20 12 1 7 27 17 10 Catanzaro 32 20 9 5 6 28 22 6 Catania 29 20 8 5 7 29 30 -1 Teramo 28 20 7 7 6 22 23 -1 Vibonese 27 20 6 9 5 38 26 12 Paganese 27 20 7 6 7 31 26 5 Avellino 27 20 8 3 9 25 29 -4 Casertana 26 20 6 8 6 28 27 1 Viterbese 25 20 7 4 9 28 27 1 Cavese 25 20 6 7 7 18 28 -10 V. Francavilla 23 20 5 8 7 24 27 -3 Picerno 20 20 5 5 10 20 26 -6 Bisceglie 14 20 2 8 10 16 30 -14 Rende 14 20 3 5 12 14 36 -22 S. Leonzio 11 20 2 5 13 19 39 -20 Rieti 8 20 3 4 13 21 43 -22

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe

7 gol: Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Nicholas Bensaja

14 gennaio, 2020