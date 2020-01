Big match da non fallire, il Monterosi ospita lo Scandicci

Sport - Calcio - Serie D - La capolista viterbese aspetta la visita della terza forza del girone decisa a riaprire il campionato - La Flaminia sfida l'Albalonga - Gli incontri domani alle 14,30

Condividi la notizia:











Martoni – La vittoria finale è fatta di tanti piccoli passi e il big match di domani è uno di quelli.

Per il Monterosi è un’occasione da non fallire, contro lo Scandicci che è terzo in classifica e arriverà al Martoni con l’intenzione di riaprire il campionato.

I punti che separano la capolista viterbese dalla formazione allenata da Claudio Davitti sono cinque e in mezzo c’è anche il Grosseto (secondo a -3 dalla vetta). Una situazione che vede i biancorossi in vantaggio ma non in sicurezza, visto che al traguardo mancano ancora 16 partite.

Quello del Martoni sarà comunque uno snodo importante. Uno scontro d’alta classifica contro una squadra forte e in salute, contro cui fare risultato sarà difficile ma aumenterebbe l’autostima in maniera esponenziale.

David D’Antoni è concentrato e ci crede così come la squadra e la società: i 15 risultati utili consecutivi e la miglior difesa del girone E sono solo alcuni dei numeri collezionati finora. E che permettono ai biancorossi di guardare ogni avversario come fosse una preda.

Sempre domani, ma ad Albano Laziale, la Flaminia sfiderà l’Albalonga per continuare ad accarezzare il sogno playoff che col passare delle settimane sta diventando sempre più tangibile. Per i rossoblù di Francesco Punzi le vittorie consecutive sono cinque: un pokerissimo chiuso col successo sulla Sangiovannese che ha consegnato ai civitonici i tre punti che hanno diminuito ancora la distanza dalla zona degli spareggi promozione (attualmente a -2).

Sul campo della squadra di Mauro Venturi sarà un’altra battaglia, contro una delle due quinte (l’altra è il Grassina) che stazionano a +2 proprio dai viterbesi che sognano il sorpasso.

Entrambi gli incontri partiranno domani alle 14,30. A Monterosi arbitrerà Gianluca Grasso di Ariano Irpino (assistenti Andrea Maria Masciale di Molfetta e Michele Colavito di Bari), ad Albano Laziale Francesco Lipizer di Verona (assistenti Stefano Papa di Chieti e Duccio Angelini di Empoli).

Condividi la notizia:











11 gennaio, 2020