Sorvegliano - La donna era riuscita a mettere in salvo soltanto la più piccola delle figlie - È sospettata di aver ucciso la più grande e aver appiccato il fuoco per coprire l'omicidio

Condividi la notizia:











Sorvegliano – Bimba morta in casa in un incendio, fermata la madre.

Era la notte tra il 7 e l’8 gennaio quando a Sorvegliano, in provincia di Fermo, era morta una bambina di 6 anni in un incendio divampato nell’abitazione in cui si trovava con la madre e la sorellina.

In un primo momento sembrava che la donna fosse riuscita a salvare dal rogo soltanto una delle due figlie. Nella casa dormivano la donna con le sue bambine di 4 e 6 anni e il padre in quel momento non si trovava nell’appartamento.

Oggi la svolta nelle indagini. La donna infatti è sospettata di aver ucciso la più grande e aver appiccato il fuoco per coprire l’omicidio.

La donna sarebbe indiziata di omicidio.

Da quanto si apprende, la settimana scorsa i carabinieri avevano preso la bambina sopravvissuta dall’asilo e l’avevano affidata a una casa protetta senza fornire spiegazioni, mentre la madre si trovava ancora in ospedale per le conseguenze del fumo inalato nell’incendio.

Condividi la notizia:











21 gennaio, 2020