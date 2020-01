Milano - Sull'accaduto indaga la polizia

Milano – Bimba di un anno cade nella tromba di una scala, è grave.

L’incidente è avvenuto oggi a Milano in viale Certosa.

Per cause in corso d’accertamento una bambina di un anno è caduta nella tromba delle scale di un condominio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine la piccola si trovava nelle scale insieme allo zio e alla madre.

Quest’ultima per allacciarsi le scarpe avrebbe allentato la presa della mano della bambina che sarebbe poi scivolata cadendo per diversi metri.

La bambina è ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

Sull’accaduto indaga la polizia.

21 gennaio, 2020