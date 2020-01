Bocconi imbottiti di chiodi a pratogiardino L. Battisti e a Santa Barbara

Viterbo - L'allarme è stato lanciato su Facebook e sta facendo il giro di tutti i possessori di animali domestici

Viterbo – Bocconi con chiodi a pratogiardino Lucio Battisti e a Santa Barbara.

L’allarme è stato lanciato su Facebook dove da giorni si susseguono segnalazioni che stanno facendo il giro del social e che interessano i possessori di animali domestici che portano i loro amici a quattro zampe a passeggiare nelle aree verdi.

Venerdì scorso alcuni di questi bocconi sarebbero stati trovati abbandonati in mezzo all’erba a pratogiardino Lucio Battisti. Domenica, invece, qualcuno, li ha trovati in via Raffaello a Santa Barbara.

Ieri ennesima scoperta a pratogiardino e pare si trattasse di würstel con chiodi.

Chi ha lanciato l’allarme ha chiesto di diffondere il messaggio il più possibile nella speranza di non fare incorrere i propri animali domestici in uno di questi bocconi.

23 gennaio, 2020