Da Bohemian Rapsody all’inno di Montefiascone, invasione di note in corte d’assise

Viterbo - Concerto in tribunale degli alunni della scuola falisca "Molinaro", diretti dal maestro Pietro Paolo Bordini

Viterbo – Tribunale preso d’assalto da un coloratissimo esercito di decine di studenti. Il loro ingresso a palazzo di giustizia di via falcone e Borsellino, attorno alle 9 di ieri mattina, non è passato inosservato. Protagonisti gli alunni dell’istituto comprensivo “Anna Molinaro” di Montefiascone che alle ore 10.15 in punto si sono esibiti nel concerto “La musica dei cuori”.

Diretti dal maestro Pietro Paolo Bordini, sono stati accolti dalla presidente Maria Rosaria Covelli preso l’aula di corte d’assise, diventata ancora una volta per un giorno un palcoscenico d’eccezione.

Dai grandi classici come le immortali “Don’t Worry, Be Happy” e “Somewhere Over The Rainbow” ai brani della scuola “Molinaro” con arrangiamenti inediti, dall’indimenticabile “Bohemian Rapsody” a “L’ultimo dei Mohicani” hanno conquistato il pubblico dell’aula dove si svolgono i processi più importanti, quelli davanti alla giuria popolare.

Una selva di applausi ha accolto il gran finale con l’inno italiano, l’inno europeo e l’inno di Montefiascone.

31 gennaio, 2020