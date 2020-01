Bonaccini (Pd) presidente in Emilia Romagna – La Calabria al centrodestra – M5s ai minimi termini

Elezioni regionali - Matteo Salvini: "Per la prima volta dopo 70 anni c'è stata una partita" - Nicola Zingaretti: "Grazie alle Sardine"

Bologna – In Emilia Romagna, Bonaccini (Pd) vince ed è presidente. In Calabria il centrodestra trionfa. M5s ai minimi termini.

3,58 – 2.766 sezioni su 4.520. Stefano Bonaccini, centrosinistra 51,4%. Lucia Borgonzoni, centrodestra 43,8%. Simone Benini Mov 5 Stelle 3,4%.

Matteo Salvini, che ha fatto del voto in Emilia-Romagna quasi un referendum ed è andato Bologna per seguire lo spoglio nel comitato di Borgonzoni, ha commentato: “Grazie a chi si è preso la briga di andare al seggio. Sono contento e mi prendo il merito per aver coinvolto tante persone. Ci ho messo sangue e anima. Per la prima volta dopo 70 anni c’è stata una partita”.

Nicola Zingaretti ha twittatto soddisfatto una foto sorridente nel suo ufficio al Nazareno. Poi ha commentato: “Grazie alle Sardine”. E poi ha aggiunto: “Il primo tema ora è mettere in campo tutte le azioni per far ripartire l’Italia, un’agenda di governo. Si apre uno spiraglio. Dall’Emilia Romagna è arrivato un segnale: Salvini sa raccontare i problemi ma non li sa risolvere e il popolo ha reagito”.

La ministra Teresa Bellanova: “In agosto abbiamo sconfitto Salvini in Parlamento, stanotte con il voto in Emilia Romagna lo abbiamo sconfitto nelle urne”. Matteo Renzi: “Un grande abbraccio a Stefano Bonaccini: vittoria nettissima e bellissima”.

00,45 – Altra proiezione Swg per La7 su un campione del 18%. Stefano Bonaccini (Pd) si attesta al 51%, Lucia Borgonzoni (Lega) al 43%, Benini (M5s) è al 4,2%.

Sul fronte partiti, Pd 31,7%, Lega 31,5%, FdI 8,1%, FI 2,5%. Il margine d’errore è pari all’1%.

Le rilevazioni Rai, invece, danno un distacco tra Bonaccini e Bergonzoni inferiore, ma col primo sempre avanti.

00,20 – “Un’emozione che dopo 70 anni ci sia stata una partita. Ci siamo. Grazie a Lucia Borgonzoni”.

I risultati definitivi in Emilia Romagna sono ancora lontani, tuttavia Matteo Salvini al quartier generale della Lega a Bologna commenta i dati che vedono in vantaggio Bonaccini (Pd) su Borgonzoni. “Se vinco sono felice, se perdo sono felice ugualmente e anzi lavorerò il doppio”.

Il leader leghista attende i dati, quelli più significativi. “Chiunque vinca avrà meritato di vincere. La Lega primo partito i Calabria ed Emilia è un’emozione incredibile”.

Poi un dato politico lo commenta: “Il Movimento 5 Stelle scompare dall’Emilia Romagna e quasi dalla Calabria. È evidente che qualcosa domani a Roma cambierà”.

23,55 – Elezioni regionali in Emilia Romagna, altra proiezione diffusa da La7, su un campione dell’8%. Stefano Bonaccini (Pd) allunga e si attesta al 51,8%, Lucia Borgonzoni (Lega) è al 41,5%. Simone Benini (M5s) è al 4,4%.

Ci sono i primi dati sui partiti: il Pd al 31,2%, Lega 31%, FdI 8,3% e FI 2,7%. Il margine di errore è dell’1,61% in più o in meno.

Sui presidenti, per la Rai la forbice tra i due in Emilia è di circa il 2%.

In Calabria centrodestra secondo le proiezioni verso la vittoria con la candidata Santelli al 53,2% e Callipo al 30,7%.

23,35 – Arrivano le prime proiezioni sui voti in Emilia Romagna e in Calabria. Per Swg, che ha elaborato i dati per La7, In Emilia Romagna, Stefano Bonaccini (Pd) è dato tra il 48,6 e il 52,6%, mentre Lucia Bergonzoni (Lega) tra il 40% e il 44%.

La copertura del campione è pari al 3%.

23,05 – Exit poll in Emilia Romagna, i due principali candidati, Stefano Bonaccini (Pd) e Lucia Borgonzoni (Lega), secondo i primi dati diffusi da La7 sono molto vicini come risultato, con un vantaggio del primo (tra il 47% e il 51%) e la seconda che si attesta fra il 44% e il 48%. Simone Benni, del Movimento 5 Stelle, invece, è tra il 2% e il 6%, con un crollo in regione dei pentastellati.

Mentre in Calabria la situazione dai primi exit poll pare più definita: Jole Santelli (centrodestra) è data tra il 49% e il 53% contro Filippo Callipo che si attesta tra il 29 e il 33%.

Ma si tratta di primissimi dati, in attesa delle prime proiezioni sui voti veri e propri,

Alta l’affluenza in Emilia Romagna. Alle 19 è stata del 58,82%, rispetto al 30,89% del 2014, mentre in Calabria, alla stessa ora aveva votato il 35,5% degli aventi diritto, rispetto al 34,6% della precedente tornata.

In Emilia Romagna i candidati alla presidenza sono sette: Marta Collot per Potere al Popolo, Lucia Borgonzoni (Lega) per il centrodestra, Simone Benini (M5s), Laura Bergamini (Partito comunista), Stefano Bonaccini (Pd) per il centrosinistra, Domenico Battaglia (Vaccini vogliamo la verità), Stefano Lugli (L’altra Emilia Romagna).

Sono quattro, invece, i candidati alla presidenza della regione Calabria: Jole Santelli per il centrodestra, Pippo Callipo per il centrosinistra, Francesco Aiello(M5s) e Carlo Tansi (Tesoro Calabria).

Gli elettori in Emilia Romagna sono tre milioni 515mila, mentre un milioni 959mila 50 in Calabria.

27 gennaio, 2020