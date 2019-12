Boom di “Anche tu redattore”, nel 2019 oltre mille segnalazioni pubblicate

Bilanci 2019 - Viterbo - La rubrica lanciata da Tusciaweb si conferma un mezzo potente per i lettori, online con una media di tre notizie al giorno

Condividi la notizia:











Viterbo – (s.s.) – Numeri altissimi per tutto il 2019.

La rubrica “Anche tu redattore” si dimostra uno strumento potente al servizio dei lettori.

Lanciata da Tusciaweb e cresciuta in maniera esponenziale nel corso degli anni, l’iniziativa è di facile impatto e consente ai cittadini di Viterbo e provincia di poter segnalare ogni situazione interessanti a livello giornalistico.

E’ uno degli esempi più classici del fenomeno del citizen journalism, che prevede la partecipazione attiva dei lettori alla costruzione di notizie che molte volte rimarrebbero inespresse. Una rubrica semplice da utilizzare ma allo stesso tempo importante, sia per il giornale che per le persone.

“Anche tu redattore” diventa una voce dei cittadini, dunque. E lo confermano i dati, che parlano di 1001 segnalazioni pubblicate dal primo gennaio al 31 dicembre 2019 per una media di 83 pubblicazioni al mese. Come dire: quasi tre notizie al giorno sono figlie dei lettori di Tusciaweb.

Il tutto senza considerare i 322 scatti di “Anche tu fotoreporter” (quasi una foto al giorno) e le centinaia di pubblicazioni derivate dalle altre rubriche del principale quotidiano della Tuscia: “Good news”, “Sindaco per un giorno!”, “Racconta la tua storia”, “Buon compleanno”, “Fiori d’arancio”, “Il mio amico del cuore”, “Fotografa le tue vacanze”, “Fotografa il tuo Natale”, “Come eravamo” e “Bye, bye Italia”.

Tusciaweb si dimostra l’unico giornale fatto dai cittadini e per i cittadini della Tuscia. Una importante presenza a livello locale e nazionale.

Samuele Sansonetti

Anche tu redattore – le segnalazioni dei lettori

Chiediamo a tutti i lettori di segnalare ogni situazione interessante giornalisticamente.

Un ingorgo nel traffico, una festa, una sagra, un incidente, un incendio o qualsiasi situazione che secondo voi merita attenzione a Viterbo e in tutta la Tuscia. Basta azionare il telefonino, fotografare e scrivere due righe con nome e cognome inviandole alla redazione, specificando se si vuole essere citati nell’articolo e/o come autori delle foto, e far riferimento all’iniziativa “Anche tu redattore”. In ogni caso va inserito un proprio contatto telefonico (preferibilmente cellulare) che, ovviamente, non sarà reso pubblico. Le foto e i video devono essere realizzate da chi fa la segnalazione. Alcuni tipi di segnalazione, per chiari motivi legali e giornalistici, non possono essere pubblicate senza firma esplicita con nome e cognome. Tusciaweb si riserva di pubblicare o meno a propria assoluta discrezione le segnalazioni.

Insieme potremo fare un giornale sempre più efficace e potente al servizio dei cittadini della Tuscia. I materiali inviati non vengono restituiti e divengono di proprietà della testata.

Tutti i materiali inviati alla redazione, attraverso qualsiasi forma e modalità, si intendono utilizzabili in ogni forma e modo e pubblicabili. I materiali non vengono restituiti. Le foto verranno marchiate con “Tusciaweb copyright”.

Puoi inviare foto, video e segnalazioni contemporaneamente a redazione@tusciaweb.it e redazione.tusciaweb@gmail.com. In questo caso i testi vanno inviati in allegato in word.

Puoi anche usare WhatsApp con questo numero 338/7796471 senza nessun costo.

Condividi la notizia:











1 gennaio, 2020