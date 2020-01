Disoccupato lancia una molotov contro la banca che non gli apre un conto

Vibo Valentia - Fermato un 42enne - I vigili del fuoco salvano un dipendente della filiale rimasto intrappolato tra le fiamme

Condividi la notizia:











Vibo Valentia – La banca si rifiuta di aprirgli un conto corrente e lui lancia una bottiglia incendiaria contro la porta della filiale. È successo stamattina all’agenzia della Banca popolare dell’Emilia Romagna di Vibo Valentia.

Paura per un dipendente della banca, rimasto intrappolato tra le fiamme e il fumo, salvato dall’intervento dei vigili del fuoco e trasportato in ospedale per accertamenti. L’autore del gesto, un 42enne disoccupato, si è costituito.

Sul caso sono in corso le indagini della polizia.

Condividi la notizia:











28 gennaio, 2020