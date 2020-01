Bravini: “Tifosi presenti anche in trasferta, la passione sta tornando”

Sport - Calcio - Serie D - Dopo il 2-2 sul campo del Monterosi il presidente della Flaminia è più che soddisfatto e ringrazia i supporter

Civita Castellana – (s.s.) – Francesco Bravini guarda al di là del singolo risultato.

Dopo il 2-2 contro il Monterosi, che resta comunque un ottimo punteggio, il presidente della Flaminia si concentra sul progetto.

Nonostante una partenza difficile la squadra allenata da Francesco Punzi si trova al sesto posto al fianco dell’Aquila Montevarchi e può pensare alla zona playoff, distante quattro punti e obiettivo al momento raggiungibile. Specialmente dopo il derby della Tuscia giocato sul campo della capolista.

“Abbiamo iniziato con dolore e finito con passione – commenta il numero uno rossoblù –. La squadra ha messo in campo una bella prestazione: primo tempo un po’ sotto tono ma una buona ripresa in cui ha recuperato due reti. Metà gara ciascuno e risultato giusto in una gara difficile contro un’ottima squadra come il Monterosi“.

Dopo la breve parentesi della domenica, il commento sul pubblico ospite presente in maniera cospicua sugli spalti del Martoni.

“Vedere così tanti tifosi è stato molto bello – conclude il presidente –. Li voglio ringraziare perché sono sempre presenti e da diverse domenica vengono anche in trasferta. Sono bravi ragazzi con tanta voglia e passione e stanno vicino alla squadra anche durante la settimana e tramite i social. La passione a Civita sta tornando e questo ci fa piacere“.

Messo da parte il terzo derby viterbese stagionale, la Flaminia si concentra sulla 22esima giornata di campionato da giocare domenica pomeriggio al Madami contro il Follonica Gavorrano. Uno scontro diretto tra due formazioni distanziate solamente da due punti.

30 gennaio, 2020