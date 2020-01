Montefiascone - È l’ironico cartello di protesta attaccato da qualche giorno in località Castellaccio – Segue ai messaggi affissi a febbraio, marzo, aprile e dicembre 2019

Condividi la notizia:











Montefiascone – (m.m.) – “Buca in attesa di essere nominata Patrimonio dell’Unesco”. È l’ironico cartello di protesta attaccato in questi giorni in località Castellaccio a Montefiascone.

Una polemica a “colpi” di cartelli che ormai va avanti da circa un anno tra residenti della zona e l’amministrazione comunale.

Infatti i cittadini della località Castellaccio lamentano una scarsa manutenzione della strada.

Si è iniziato nel febbraio dello scorso anno con il cartello “Attenzione alle buche. Vai piano, non bestemmiare. Dio ti sente, il comune no”.

A distanza di un mese un altro: “Non è via Francigena ma una via Crucis. Pentitevi”.

Poi alla fine di aprile è arrivato un ulteriore messaggio da parte dei residenti all’amministrazione: “Via Francigena, manco in Africa ste strade. Prima buche mo’ polvere. Pellegrini volate…”.

Infine, da qualche giorno, è comparso un nuovo cartello con scritto: “Buca in attesa di essere nominata Patrimonio dell’Unesco”.

Precedentemente anche un messaggio natalizio firmato da “il servo della gleba”: “È Natale, sii buono, adotta una buca!!!”.

Cartelli ironici ma al tempo stesso di protesta affissi da qualche residente della località Castellaccio che lamenta una scarsa manutenzione della strada e della zona.

Condividi la notizia:











18 gennaio, 2020