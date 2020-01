Dopo Bunino ecco De Santis, secondo colpo in entrata per la Viterbese

Sport - Calcio - Serie C - Il difensore proviene dal Siena e nel primo pomeriggio ha effettuato il primo allenamento con la sua nuova squadra

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Eros De Santis si allena con la Viterbese.

Dopo Cristian Bunino e in attesa dell’ufficializzazione di Aimone Calì, il club di via della Palazzina piazza il secondo colpo in entrata della sessione invernale di calciomercato.

Il nuovo acquisto è un difensore classe ’97 che può giocare sia da centrale che come terzino. Originario di Tivoli, calcisticamente è cresciuto nella Roma con cui ha vinto da protagonista il campionato Primavera 2015-2016 in squadra con Luca Pellegrini, Lorenzo Di Livio, Kevin Mendez, Emanuele Ndoj e il viterbese Andrea Paolelli (oggi in serie D all’Albalonga).

Dopo un altro anno in Primavera chiuso con il double coppa Italia e Supercoppa, nella stagione 2017-2018 ha esordito tra i professionisti in forza alla Virtus Entella: 13 presenze tra serie B e playout. A metà tra Siena e Monza nella stagione passata terminata con 16 gettoni, in quella attuale è tornato in bianconero senza riuscire a trovare spazio anche a causa di un problema fisico che a inizio dicembre lo ha portato sotto i ferri. Per lui anche alcune presenze in Nazionale under 20.

Da oggi è iniziata la sua nuova avventura con la maglia della Viterbese a margine del primo allenamento (per il momento differenziato) effettuato nel pomeriggio al Vincenzo Rossi del Pilastro.

16 gennaio, 2020