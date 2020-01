Bye bye Viterbese, Atanasov salta l’allenamento per accordarsi col Catanzaro

Sport - Calcio - Serie C - Il capitano è ormai un ex e per i gialloblù di Calabro si apre una voragine in difesa - Parte anche Milillo, destinazione Lecco - In arrivo Vitturini dal Pescara

di Samuele Sansonetti

Viterbo – E’ finita. Le strade della Viterbese e Zhivko Atanasov si separano in maniera definitiva.

La notizia rimbalza già da ieri sera tra la Tuscia e Catanzaro. E col passare delle ore assume caratteri sempre più ufficiali.

Il capitano era in scadenza di contratto e dopo i corteggiamenti estivi ha deciso di cedere alle lusinghe giallorosse durante la sessione di calciomercato invernale. Proprio in queste ore si trova nel capoluogo calabro e la notizia viene confermata dalla sua assenza agli allenamenti gialloblù di questo pomeriggio.

Dallo staff laziale non trapela nulla ma il trasferimento è ormai scontato e per Antonio Calabro si apre una voragine in difesa difficile da colmare. Il tecnico salentino perde il giocatore più significativo della retroguardia a metà stagione e con una squadra che ha un margine troppo basso sulla zona playout (cinque punti sul Picerno, avversario di sabato).

Oltre a lui assente anche Alessio Milillo. Il classe ‘97, migliore in campo contro il Bari, ha accettato l’offerta del Lecco e lascia la Viterbese dopo un anno e mezzo e 13 presenze.

In attesa di notizie ufficiali, parte ora la caccia al sostituto di Atanasov e per il momento il nome forte è quello di Davide Vitturini in uscita dal Pescara. Proprio in questi giorni il centrale classe ’97 dovrebbe firmare un prolungamento di contratto coi biancazzurri per poi approdare in prestito al club del presidente Marco Romano. In questo caso Vitturini, che ha collezionato anche tre presenze in serie A, andrebbe a colmare il sesto e ultimo slot disponibile per giocatori in prestito da società di A e B.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

22esima giornata

domenica 19 gennaio

Picerno – Viterbese (sabato)

Vibonese – Cavese

Catania – Potenza

Bisceglie – Reggina

Ternana – Rende

Bari – Rieti

Paganese – S. Leonzio

Casertana – V. Francavilla

Teramo – Avellino

Catanzaro – Monopoli

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 49 20 15 4 1 42 13 29 Bari 40 20 11 7 2 34 14 20 Ternana 40 20 12 4 4 28 19 9 Potenza 39 20 12 3 5 24 14 10 Monopoli 37 20 12 1 7 27 17 10 Catanzaro 32 20 9 5 6 28 22 6 Catania 29 20 8 5 7 29 30 -1 Teramo 28 20 7 7 6 22 23 -1 Vibonese 27 20 6 9 5 38 26 12 Paganese 27 20 7 6 7 31 26 5 Avellino 27 20 8 3 9 25 29 -4 Casertana 26 20 6 8 6 28 27 1 Viterbese 25 20 7 4 9 28 27 1 Cavese 25 20 6 7 7 18 28 -10 V. Francavilla 23 20 5 8 7 24 27 -3 Picerno 20 20 5 5 10 20 26 -6 Bisceglie 14 20 2 8 10 16 30 -14 Rende 14 20 3 5 12 14 36 -22 S. Leonzio 11 20 2 5 13 19 39 -20 Rieti 8 20 3 4 13 21 43 -22

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe

7 gol: Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Nicholas Bensaja

14 gennaio, 2020