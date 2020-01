“Caffeina festival, fatta richiesta per organizzarlo a Viterbo”

Cultura - Filippo Rossi, direttore artistico, scioglie la riserva

Viterbo – Caffeina festival, Filippo Rossi scioglie la riserva.

Dieci giorni fa, nell’intervista con il direttore di Tusciaweb Carlo Galeotti, Rossi aveva affermato: “Sto riflettendo con il presidente della fondazione Caffeina, Carlo Rovelli, se continuare a fare il festival estivo a Viterbo”. Oggi quella riflessione sembra arrivata a una fine.

“Caffeina – ha annunciato ieri Rossi su Facebook – ha fatto richiesta per organizzare il festival estivo a Viterbo. Perché noi non molliamo”.

Sempre nell’intervista con Galeotti, Rossi, nel sostenere che il Caffeina Christmas Village non sarebbe mai più stato fatto nel capoluogo, aveva lasciato uno spiraglio per la manifestazione estiva. “Cercheremo – aveva detto – di avere un rapporto sano con il comune per il festival estivo. Ci sto ragionando con il presidente della fondazione Rovelli. Ma se il festival si farà, dovrà essere fatto come Cristo comanda. Per fare il festival servono 500mila euro”.

Su Facebook Rossi, che del festival è direttore artistico, ha dato anche appuntamento per le 18,30 di mercoledì 22 gennaio al teatro Caffeina. Un pomeriggio per dire: “Voglio Caffeina a Viterbo”, sulla scia del gruppo Whatsapp per raccogliere consensi e fare rimanere la manifestazione culturale in città.

16 gennaio, 2020