Il Cai Viterbo organizza il corso base d’escursionismo

Sport - La partecipazione è riservata ai tesserati del Club alpino - Iscrizioni aperte fino al 21 febbraio

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La sezione Cai di Viterbo organizza un corso base di escursionismo. Il corso inizia il 29 febbraio. Per partecipare è necessaria l’iscrizione al Club alpino italiano

Il corso è destinato alle persone che intendono iniziare o approfondire le tematiche dell’escursionismo in generale. Tale corso tratterà gli aspetti teorico-pratici riguardanti l’attività escursionistica nel suo complesso.

Scopo del corso è trasmettere la conoscenza, il rispetto, la tutela la frequentazione consapevole e in sicurezza della montagna; fornire le competenze di base per organizzare in autonomia escursioni in ambiente su percorsi con difficoltà T ed E.

I docenti sono accompagnatori titolati Cai e operatori per la tutela dell’ambiente montano del Cai.

Il corso sarà strutturato in 4 incontri teorici su equipaggiamento e materiali, alimentazione e preparazione fisica, cartografia e orientamento, tutela dell’ambiente montano, sentieristica, gestione del rischio, meteorologia, flora e fauna, organizzazione di una escursione, elementi di primo soccorso, soccorso alpino. Poi 4 escursioni sulle montagne dell’Italia centrale per passare della teoria alla pratica.

Numero massimo di iscritti 25. Le iscrizioni si chiudono venerdì 21 febbraio 2020.

Stefania Di Blasi

Presidente Cai Viterbo

Condividi la notizia:











18 gennaio, 2020