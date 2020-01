Roma - La decisone ufficializzata dal leader di Italia Viva Matteo Renzi - Il partito correrà da solo in Puglia

Roma – “In Calabria non sosterremo nessun candidato”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

Italia Viva svela le proprie carte in vista delle elezioni regionali. Ieri il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha annunciato che in Puglia il suo partito “avrà un candidato diverso da Michele Emiliano”, vincitore delle primarie dem.

E in Calabria Renzi dichiara che “non sosterrà nessun candidato”. E così Pippo Callipo, che corre nella regione alle urne il 26 gennaio come candidato del centrosinistra, non avrà l’appoggio anche del partito renziano.

A riportare la notizia è Repubblica. “Italia viva – hanno chiarito il senatore calabrese di Iv Ernesto Magorno e il dirigente di partito Stefania Covello – non è in campo alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Calabria e quindi, non essendo presente il simbolo, ai tanti che in questi giorni ci chiedono un’indicazione, ribadiamo la nostra posizione di non sostenere nessun candidato in campo”.

“La scelta di non partecipare alla tornata elettorale del prossimo 26 gennaio – hanno aggiunto Magorno e Covello – è figlia della delicatezza del momento che richiede scelte decisive. Serve un rinnovamento profondo e, lo ricordiamo, il nostro partito, il cui simbolo è stato presentato meno di 100 giorni fa, pur raccogliendo sin da subito numerose adesioni sul territorio si strutturerà solo dopo l’assemblea nazionale dei prossimi 1 e 2 febbraio”.

15 gennaio, 2020