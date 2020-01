Calabro: “La vittoria è merito di tutti, dai magazzinieri al presidente”

Sport - Calcio - Serie C - L'allenatore della Viterbese dopo il 2-0 al Catania arrivato nei minuti finali - Squadra: Baschirotto salta il Catanzaro

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – Quella di ieri per la Viterbese è stata la ciliegina sulla torta di un gennaio perfetto.

Con due vittorie due pareggi la squadra di Calabro ha chiuso il mese con otto punti, zero sconfitte e quattro risultati utili consecutivi, che sommati al successo con la Virtus Francavilla di fine dicembre salgono a cinque.

Ottimi numeri che consentono ai laziali di avvicinare una quota salvezza distante soli 10 punti ma con quasi un girone di ritorno ancora tutto da giocare.

Tra le buone prestazioni recenti spicca il successo di ieri col Catania. Una partita da 0-0 risolta dai laziali negli otto minuti finali grazie alle reti di Molinaro e Bensaja, che tra l’82’ e l’87’ hanno fulminato la formazione di Lucarelli. Oltre ai due marcatori molto bene anche Culina, autore di entrambi gli assist e che ha preso il posto di Tounkara in maniera determinante.

Due dei tre men of the match sono subentrati dalla panchina e una buona parte di merito va dunque all’allenatore, che in conferenza stampa ha celebrato la bella vittoria in maniera pacata.

“I ragazzi sono stati bravi a interpretare bene le varie fasi della gara – ha spiegato il tecnico -. Siamo partiti bene poi abbiamo perso un po’ le misure ed eravamo distratti. Nel finale abbiamo vinto anche grazie ai ragazzi entrati dalla panchina: con il loro supporto abbiamo potuto continuare la pressione sui difensori avversari.

La sosta ci ha consentito di lavorare meglio. La squadra ha voglia, corre e ha un atteggiamento propositivo. Con le sostituzioni ho voluto dare coraggio, l’avevamo preparata così e ci è andata bene. I ragazzi sono stati eccezionali e i miei complimenti vanno a loro. La vittoria la dedico invece a tutte le persone che vivono intorno alla Viterbese: dalla segreteria all’ufficio stampa, passando per i magazzinieri. La vittoria è merito di tutti, dai magazzinieri al presidente”.

Archiviato il mini tour de force con tre gare giocate in nove giorni, la Viterbese tira un po’ il fiato prima di iniziare a mettere a fuoco il prossimo impegno da giocare domenica sul campo del Catanzaro (che scenderà in campo stasera contro la Sicula Leonzio). I gialloblù inizieranno a lavorarci da domani ma per Calabro c’è già una prima grana a cui pensare: col quinto giallo rimediato ieri Baschirotto verrà squalificato per un turno e salterà la trasferta.

Samuele Sansonetti

La cronaca del match: Molinaro – Bensaja, la Viterbese annienta il Catania di Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

23esima giornata

domenica 26 gennaio

Rende – Vibonese 1-1 (sabato)

Reggina – Bari 1-1

Viterbese – Catania 2-0

V. Francavilla – Paganese 2-0

Monopoli – Ternana 0-0

Potenza – Bisceglie 1-0

Rieti – Casertana 1-0

Avellino – Picerno 1-1

Cavese – Teramo 1-0

S. Leonzio – Catanzaro (lunedì)

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 53 23 16 5 2 46 17 29 Bari 47 23 13 8 2 41 17 24 Ternana 47 23 14 5 4 34 20 14 Monopoli 44 23 14 2 7 30 18 12 Potenza 44 23 13 5 5 26 15 11 Teramo 34 23 9 7 7 24 24 0 Catania 33 23 9 6 8 33 34 -1 Viterbese 32 23 9 5 9 31 27 4 Catanzaro 32 22 9 5 8 29 25 4 Cavese 31 23 8 7 8 21 31 -10 Viterbese 30 23 7 9 7 29 29 0 Paganese 29 23 7 8 8 31 28 3 Vibonese 28 23 6 10 7 39 29 10 Casertana 28 23 6 10 7 29 29 0 Avellino 28 23 8 4 11 27 34 -7 Picerno 24 23 6 6 11 24 29 -5 Bisceglie 17 23 3 8 12 18 33 -15 Rende 15 23 3 6 14 16 41 -25 S. Leonzio 12 22 2 6 14 19 40 -21 Rieti 11 23 4 4 15 24 51 -27

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Salvatore Molinaro, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

Condividi la notizia:











27 gennaio, 2020