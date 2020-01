Calabro: “Mancherà anche Markic, siamo in emergenza totale”

Sport - Calcio - Serie C - Alla vigilia della trasferta di Pagani l'allenatore della Viterbese è preoccupato per le troppe assenze - Oltre al difensore out anche Palermo, De Falco e Bianchi

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – Antonio Calabro torna in clima partita. Anche se a dire la verità, ci si trova già da sabato sera.

Voci di corridoio, infatti, parlano di un allenatore che sul pullman di ritorno da Potenza era già concentrato sulla sfida infrasettimanale alla Paganese, uno scontro diretto tra due formazioni che gravitano al nono posto della classifica con 28 punti.

Per la Viterbese si tratta di un altro passo verso i 42 punti di una quota salvezza che visto il +7 sul Picerno potrebbe anche abbassarsi, e che rimane il primo obiettivo stagionale da realizzare nel più breve periodo. Subito dopo, eventualmente, il club di via della Palazzina potrà pensare alla zona playoff.

Al momento, però, la fa da padrona l’emergenza totale che tra difesa e centrocampo tiene fuori quasi tutti i big a disposizione. Dopo le notizie positive di ieri Markic ha saltato nuovamente l’allenamento così come De Falco e Palermo: tutti e tre non saranno della partita e a pesare sarà soprattutto l’assenza del primo, che sommata alle partenze di Atanasov e Milillo priva i gialloblù di tre centrali difensivi di ruolo. E dal mercato, per ora, non arriva nessuno.

“Siamo in emergenza totale – ammette il tecnico – e le varie vicissitudini ci portano a essere preoccupati. Non ci saranno De Falco, Palermo e Bianchi (squalificato, ndr) e anche Markic darà forfait: speriamo che non sia niente di grave anche se ho strane sensazioni. Ha fatto dei controlli ma li dovrà ripetere perché è tornato il dolore. Ultimamente abbiamo creato dei presupposti importanti e abbiamo iniziato a fare punti quando abbiamo iniziato a giocare di squadra. Per domani siamo ancora più in difficoltà e questa squadra nelle difficoltà si esalta: non è una caratteristica da poco e tantomeno da perdere.

Chi sarà chiamato in campo dovrà fare anche qualcosa che non ha mai fatto. Sarà una partita diversa rispetto a Picerno, contro la classica squadra di serie C che tramite l’esperienza e il fattore campo hanno la capacità di portare la partita a proprio favore. Non ci dimentichiamo che si vince di squadra. Mercato? Non possiamo prendere giocatori solo perché siamo in emergenza, ci serve gente funzionale al progetto”.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

recupero 20esima giornata

mercoledì 22 gennaio

Picerno – Cavese

Paganese – Viterbese

Catania – Avellino

Casertana – Potenza

Teramo – Catanzaro

Vibonese – Monopoli

Bisceglie – Rende

Bari – S. Leonzio

Reggina – V. Francavilla

Ternana – Rieti

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 52 21 16 4 1 44 14 30 Bari 43 21 12 7 2 39 16 23 Ternana 43 21 13 4 4 31 20 11 Monopoli 40 21 13 1 7 29 18 11 Potenza 40 21 12 4 5 25 15 10 Catanzaro 32 21 9 5 7 29 24 5 Teramo 31 21 8 7 6 23 23 0 Catania 30 21 8 6 7 30 31 -1 Paganese 28 21 7 7 7 31 26 5 Viterbese 28 21 8 4 9 29 27 2 Cavese 28 21 7 7 7 19 28 -9 Vibonese 27 21 6 9 6 38 27 13 Casertana 27 21 6 9 6 29 28 1 Avellino 27 21 8 3 10 25 30 -5 V. Francavilla 24 21 5 9 7 25 28 -3 Picerno 20 21 5 5 11 20 27 -7 Bisceglie 14 21 2 8 11 17 32 -15 Rende 14 21 3 5 13 15 39 -24 S. Leonzio 12 21 2 6 13 19 39 -20 Rieti 8 21 3 4 14 23 48 -25

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Nicholas Bensaja

Condividi la notizia:











21 gennaio, 2020