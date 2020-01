Calabro e Villa martellano la Viterbese, sirene dalla B per Volpe

Sport - Calcio - Serie C - Gran lavoro della squadra nella doppia seduta di ieri - L’attaccante interessa al Crotone

di Samuele Sansonetti

Viterbo – I giocatori sono entrati con felpa e cappello di lana e sono usciti a maniche corte.

Per avere un quadro efficace sull’allenamento pomeridiano di ieri, in casa Viterbese, basta osservare il cambio d’abbigliamento arrivato in corso d’opera.

La squadra, già provata dalla seduta mattutina, è tornata al Pilastro anche dopo mangiato e guidata dal preparatore atletico Paolo Traficante non si è risparmiata in nessun modo.

D’altronde il periodo è quello in cui si gettano le basi per la seconda parte di stagione e Antonio Calabro e Alberto Villa hanno martellato i calciatori a più non posso, con una serie di esercizi dedicati a resistenza e velocità.

La rosa, seppur con qualche acciacco, ha reagito bene e dopo una notte di riposo tornerà a lavorare anche oggi e domani, quando affronterà l’amichevole contro la Pianese dell’ex Emilio Dierna a una settimana esatta dalla gara di campionato col Bari.

Presente all’allenamento del pomeriggio anche il presidente Marco Romano accompagnato dal direttore generale Diego Foresti e da Franco Zavaglia. Assieme a loro anche i dirigenti Alessandro Ursini e Francesco Cusi, il tecnico della Berretti Alessandro Boccolini e il consigliere comunale con delega ai rapporti con le società sportive Matteo Achilli.

Capitolo mercato. Alcune trattative sono entrate nel vivo e tra le tante trovano conferma quelle per la possibile acquisizione di Antonino Gallo e Luka Dumancic del Lecce e Luca Pizzul della Triestina (ma in prestito al Renate). Tutti e tre i calciatori sono under (anche se il difensore croato, essendo straniero, non contribuisce al minutaggio) ed entro la prossima settimana decideranno se accettare la corte della Viterbese oppure quella di un’altra società tra quelle che li hanno richiesti.

Il tutto mentre il Crotone ha effettuato un sondaggio col Frosinone per Michele Volpe: le sirene dalla B sono allettanti ma almeno fino a giugno l’attaccante è destinato a rimanere in serie C da titolare.

Tornando per un attimo all’allenamento di ieri, infine, va sottolineato un avvenimento che all’apparenza potrebbe risultare effimero ma che invece è denso di significati.

Tra i tifosi presenti al Vincenzo Rossi del Pilastro anche due piccoli supporter sui dieci anni, che dopo aver appreso che la squadra stremata aveva quasi terminato le scorte d’acqua si sono precipitati nel supermercato più vicino per comperarne un plateau di loro spontanea volontà. Tornati al campo, tra lo stupore dello staff, hanno consegnato il regalo alla loro squadra con cui successivamente hanno scattato alcune foto ricordo. Un episodio del genere, per ovvie ragioni logistiche, non si sarebbe mai potuto verificare tra Grotte di Castro, Canepina, Ronciglione e via dicendo: il rapporto tra squadra e tifosi del futuro si coltiva anche così.

Serie C – girone C

21sima giornata

domenica 12 gennaio

Cavese – Reggina (sabato)

Viterbese – Bari

Catanzaro – Bisceglie

V. Francavilla – Catania

S. Leonzio – Teramo

Potenza – Ternana

Avellino – Vibonese

Rende – Casertana

Monopoli – Paganese

Rieti – Picerno

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 49 19 15 4 0 42 10 32 Bari 39 19 11 6 2 33 13 20 Potenza 39 19 12 3 4 24 13 11 Monopoli 37 19 12 1 6 27 16 11 Ternana 37 19 11 4 4 27 19 8 Catanzaro 29 19 8 5 6 26 21 5 Catania 28 19 8 4 7 29 30 -1 Vibonese 26 19 6 8 5 37 25 12 Avellino 26 19 8 2 9 24 28 -4 Casertana 25 19 6 7 6 26 25 1 Teramo 25 19 6 7 6 21 23 -2 Paganese 24 19 6 6 7 30 26 4 Viterbese 24 19 7 3 9 27 26 1 V. Francavilla 22 19 5 7 7 24 27 -3 Cavese 22 19 5 7 7 15 28 -13 Picerno 17 19 4 5 10 19 26 -7 Bisceglie 14 19 2 8 9 15 28 -13 Rende 13 19 3 4 12 12 34 -22 Rieti 12 19 3 4 12 21 42 -21 S. Leonzio 11 19 2 5 12 19 38 -19

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe

7 gol: Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

