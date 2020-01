Canino, in arrivo 70mila euro per le opere pubbliche

Politica - Il contributo è destinato all’adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale

Canino – Riceviamo e pubblichiamo – La giunta comunale ha deliberato in merito alle direttive al settore tecnico per l’utilizzo del finanziamento di 70mila euro ottenuto con decreto del 14 gennaio.

Il contributo è destinato a opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale.

Il comune di Canino che si trova nella fascia degli enti beneficiari con popolazione tra 5001 e 10mila abitanti è tenuto a iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del le opere pubbliche entro il 15 settembre.

La prima parte del contributo sarà erogato per il 50 percento previa verifica dell’inizio lavori che sarà effettuata tramite un sistema gestionale informatizzato contenente anche i dati necessari al monitoraggio della spesa ed interventi correlati.

L’amministrazione comunale guarda con attenzione a miglioramenti nell’edificio comunale, sede operativa, fruita dalla cittadinanza oltre che dalle risorse umane dell’ente.

Lina Novelli

Comune di Canino

31 gennaio, 2020