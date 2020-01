Montefiascone - Soltanto una cinquantina di persone hanno festeggiato il 2020 nel centro del paese

Montefiascone – (m.m.) – Capodanno in piazza, un flop…

Nella serata di San Silvestro la festa organizzata a piazza Vittorio Emanuele, nel centro storico di Montefiascone, non ha riscosso il risultato sperato.

Piazza pressoché deserta fino alle 23,30. Poco è cambiato allo scoccare della fatidica mezzanotte con una cinquantina di persone che si sono radunate nella piazza. Davanti a loro il palco con il dj e un camioncino con lo street food. Per il resto il vuoto.

Nulla di contorno per salutare l’arrivo del 2020. A corredo della serata anche i bar della piazza sono rimasti tutti chiusi dalle 21.

Risultato che le pochissime persone che sono andate in piazza non hanno trovato aperto nessun bar o altro. Soltanto il furgoncino dello street food. Fortunatamente qualcuno è arrivato organizzato da casa con qualche gioco pirotecnico.

Il dj, nonostante l’impegno, ha fatto quello che ha potuto per movimentare la serata e richiamare più persone possibili.

Anche a corso Cavour nessun passante, come a piazzale Roma con tutti i bar limitrofi chiusi.

Una serata purtroppo all’insegna del flop e del freddo, che sicuramente ha condizionato le intenzioni delle persone.

Inoltre, come purtroppo accade troppo spesso a Montefiascone, si sono registrati gesti d’inciviltà di alcune persone che non hanno rispettato i divieti di transito in piazza Vittorio Emanuele togliendo le transenne in via Indipendenza e parcheggiando la proprio auto in largo Nazionale bloccando al transito via della Viola.

Il 2020 a Montefiascone non è iniziato nel migliore dei modi.

2 gennaio, 2020