“Caporossi in Nazionale, un segnale importante per lo sport viterbese”

Sport - Pallavolo - Il delegato ai rapporti con le società sportive Matteo Achilli sul giovane opposto della Volley life

Condividi la notizia:











Viterbo – (s.s.) – Umbero Caporossi in Nazionale, arrivano i complimenti del comune.

Ad appena tredici anni giovane opposto della Volley life è stato convocato in Nazionale under 17 di pallavolo maschile per uno stage all’Acquacetosa di Roma.

Un risultato importante sottolineato anche dal consigliere comunale Matteo Achilli, delegato ai rapporti con le società sportive di Viterbo.

“Ho avuto il piacere di fare gli auguri personalmente a Umberto per la convocazione in under 17 durante la cena di Natale della Volley life – racconta Achilli -. L’ho visto emozionato ed entusiasta della chiamata della Nazionale per lo stage all’Acquacetosa. Questo è un segnale importante per lo sport viterbese, le nostre realtà sportive come al solito si contraddistinguono per la preparazione degli atleti e queste convocazioni da parte delle varie nazionali danno il giusto riconoscimento al lavoro delle società“.

Infine un pensiero anche per un altro pallavolista viterbese che dopo sette stagioni tra B e A2 è tornato in serie A1.

“Un in bocca al lupo va anche al libero Alessandro Sorgente – conclude il consigliere –. E’ un ragazzo di Viterbo che sta disputando la serie A1 con il Globo banca popolare del frusinate Sora”.

Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











5 gennaio, 2020