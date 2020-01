Nepi - Intervento di carabinieri e 118 in strada Settevene Palo

Nepi – Cappotta con l’auto, ferita una donna.

Incidente nel tardo pomeriggio di ieri nel comune di Nepi.

Per cause ancora d’accertare, intorno alle 18 una donna alla guida della sua auto è finita fuori strada per poi cappottare.

La vittima, una 60enne, è riuscita ad uscire da sola dall’abitacolo. Leggermente ferita, è stata soccorsa dai sanitari del 118.

Nell’incidente, su strada Settevene Palo, non sarebbe rimasto coinvolto nessun altro mezzo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e per la gestione della viabilità.

27 gennaio, 2020