“Cara Jennifer, se vuoi essere felice e spensierata vieni da noi…”

Castiglione in Teverina - Il sindaco Leonardo Zannini invita la cantante a trasferirsi, puntando sugli ottimi vini del posto

Castiglione in Teverina – Riceviamo e pubblichiamo – Cara Jennifer Lopez,

ho sentito molto parlare in questi giorni della tua volontà di venire a vivere in Italia in un piccolo borgo.

Molti dei miei colleghi ti hanno già scritto, ti hanno invitata. Io, invece, poiché reputo che non si tratti di una gara, ho voluto riflettere prima di scriverti perché credo che dietro a ogni invito ci debba essere una motivazione e una riflessione. Proprio per questo motivo, alla fine, ho deciso di farlo anche io.

Mi chiamo Leonardo, ho 36 anni e sono il sindaco neoeletto di Castiglione in Teverina, un piccolo borgo di circa 2300 anime, a metà strada tra Roma e Firenze.

Non voglio svelarti nulla, c’è il mondo qui da noi racchiuso in un microuniverso. Abbiamo millenni di storia, arte, palazzi da recuperare, bellezze da gustare col palato e con gli occhi. È un mondo che non deve essere descritto ma deve essere vissuto. Solo chi vive in un paese come il nostro può comprendere cosa significa.

Mi piacerebbe, però, che tu sapessi che abbiamo ottimi vini. Nel nostro museo del vino, appena si entra, c’è una frase di Leonardo da Vinci che recita: “Credo che molta felicità sia agli uomini che nascono (e vivono, aggiungo io) dove si trovano i vini buoni”.

Ecco, se tu vorrai essere felice e spensierata, immersa in un incantevole posto fatto di storia, cultura, arte, tradizione e gastronomia, io sarò ben lieto di essere a tua disposizione per fartelo scoprire.

Un abbraccio grande.

Leonardo Zannini

19 gennaio, 2020