Carbognano espugna Cagliari

Sport - Calcio a 5 - Vittoria che porta i ragazzi cimini a metà classifica

Viterbo – Seconda giornata serie B

Girone E

San Paolo Cagliari C5 4

Carbognano Ortoetruria C5 7

(Carosi S., Bernal J., Nunzi M.)

Riceviamo e pubblichiamo – Vittoria importantissima della prima squadra carbognanese che espugna, con un bel 4 a 7, il terreno sardo del San Paolo Cagliari C5.

Partita dura e difficile, contro un Cagliari davvero agguerito e determinato che ha lottato su tutti i palloni dal primo all’ultimo minuto.

Non una delle migliori prestazioni tecniche dei ragazzi di mister Cervigni che hanno messo in campo carattere e concentrazione per riuscire ad avere la meglio su questo Cagliari rinnovato, gagliardo e organizzato. Tre punti pesanti che portano i ragazzi cimini a 15 punti, a metà classifica, in zona al momento tranquilla.

Primo tempo combattuto ed equilibrato. I cimini partono meglio, ma alla prima palla errata in uscita subiscono il vantaggio di casa. 1 a 0. Il “Palaconi” sale di giri ma i gialloverdi rimangono freddi e riescono dopo poco a raddrizzare il parziale con la rete del pari di Massimo Nunzi. Il San Paolo paga l’aggressività raggiungendo presto il bonus dei cinque falli.

Il Carbognano/Ortoetruria, a metà tempo, passa in vantaggio: è Stefano Carosi a spedire la palla dell’1 a 2 sotto l’incrocio dei pali. Gli ospiti avrebbero due tiri liberi per allungare ancora, mail portiere e poi il palo tengono lo score sull’1-2. A tre minuti dalla fine succede di tutto: su una ripartenza il Cagliari pareggia e subito dopo passa avanti su uno svarione della retroguardia carbognanese. I cimini hanno la forza di reagire immediatamente e, sulla terza libera, Stefano Carosi realizza il 3-3 di fine tempo.

Nella ripresa, la prestazione dell’Ortoetruria sale di livello: Bernal porta immediatamente avanti i cimini e i viterbesi potrebbero allungare in ripartenza, fallendo tuttavia per poca precisione nell’ultimo passaggio.

Così, ancora una volta, i ragazzi di casa riacciuffano nuovamente il pari a 15 minuti effettivi dalla sirena finale.

Da qui in poi, sarà un gran Carbognano/Ortoetruria. I cimini capiscono la difficoltà dell’incontro e serrano le linee difensive salendo in pressione e aumentando i giri del motore. Bernal porta di nuovo avanti gli ospiti e Stefano Carosi(tripletta) allunga sul +2 a cinque effettivi dalla fine.

I locali tentano il portiere di movimento, ma con poco effetto: è ancora Nunzi infatti, a trovare la settima marcatura finale ospite.

Finisce 4 a 7 ed è sicuramente un nell’inizio di anno per i cimini ed un ottimo volo di ritorno. Avanti tutta e testa alla prossima.

Carbognano Ortoetruria

19 gennaio, 2020