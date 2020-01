Carnevale civitonico, stop al divieto della vendita di alcolici

Cronaca - La decisione dopo l'incontro in prefettura - Brunelli (Pd): "Ora sta tutto in mano ai cittadini, bisogna dimostrare senso di responsabilità"

Condividi la notizia:











Civita Castellana – Vendita di alcolici durante il carnevale civitonico, la prefettura dice no al divieto.

Si è svolto ieri in prefettura l’incontro tra Giovanni Bruno, il consigliere Pd Simone Brunelli e il presidente del consiglio comunale Valerio Turchetti.

“Il prefetto ci ha dato una grande disponibilità rispetto alla revoca dell’ordinanza sul divieto della vendita di alcolici – spiega Brunelli – con l’unica condizione che, se dovesse succedere episodi gravi come l’anno scorso tipo risse o atti osceni in luogo pubblico, lui si troverebbe costretto a rimettere l’ordinanza, a rimettere in discussione il proseguimento o meno del carnevale in base alla gravità dei fatti e all’introduzione di un Daspo urbano, un Daspo apposito per il carnevale con l’obbligo di firma per l’anno in corso e per gli anni successivi che vanno da uno a tre”.

Brunelli fa quindi un appello alla cittadinanza.

“Il prefetto ci ha dato la disponibilità – spiega -. Ora sta tutto in mano ai civitonici, bisogna dimostrare un senso di responsabilità tale da poter salvare una manifestazione che per noi è quasi religiosa”.

Condividi la notizia:











18 gennaio, 2020