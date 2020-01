Carnevale, il Puccio in piazza

Civita Castellana - Lo annuncia l'amministrazione comunale

Condividi la notizia:











Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Con l’arrivo in piazza Matteotti del “O Puccio”, il tradizionale fantoccio che tutti gli anni rappresenta il simbolo del carnevale civitonico, si è aperta la kermesse carnascialesca del 2020.

La stagione delle maschere è quindi aperta a Civita Castellana ed i cittadini possono già avvertire nell’aria la festa che tra circa un mesetto pervaderà in tutta la città delle ceramiche!

Il Natale è passato da poco eppure non c’è tempo per annoiarsi: a breve arriverà il tanto atteso Carnevale con le sue sfilate che anche per l’annualità corrente saranno tre e vedranno la presenza di circa 3000 figuranti mascherati.

Un ringraziamento particolare, va alle Associazioni, Gruppo Folkloristico la Rustica e Vivi Civita, per la fattiva collaborazione nell’organizzazione dell’evento dell’insediamento del Re Carnevale.

Comune di Civita Castellana

Condividi la notizia:











18 gennaio, 2020