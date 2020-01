“Caro dottor Carlo Curti, hai sempre onorato il giuramento di Ippocrate…”

Lettere - Grotte Santo Stefano - Scrivono Valerio Guancini e gli amici di sempre

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Dal primo gennaio il nostro dottor Carlo Curti è andato in pensione e noi tutti gli auguriamo che possa godere di un lunghissimo periodo da trascorrere con la sua bella famiglia e i suoi amici.

Per oltre quaranta anni il dottor Curti ha curato una grande parte della nostra comunità di Grotte Santo Stefano con abnegazione, professionalità e grande dedizione e per questo vogliamo ringraziarlo pubblicamente, con una lettera che esprima almeno in parte la nostra riconoscenza.

Caro dottor Carlo,

anche per te è arrivato il tempo della pensione. Ti auguriamo che sia tempo di riposo, anche se – conoscendoti bene – crediamo che non sarà un riposo assoluto, ma continuerai come sempre ad ascoltare chi si avvicinerà a te per un consiglio o per un consulto, che sarà – visto quanto ami spiegare e condividere le tue conoscenze – certamente gradito e apprezzato.

Conosci a fondo ognuno di noi e con tutti hai stabilito una confidenza che va oltre la conoscenza delle nostre patologie. Sei stato per il noi il medico di base e nello stesso tempo anche un confidente, soprattutto nei momenti in cui alla malattia fisica si sovrapponevano momenti di disagio o difficoltà personale.

Hai cominciato a prenderti cura della salute dei nostri nonni e dei nostri genitori come assistente di tuo padre, dottor Giovanni, e hai continuato con noi, con i nostri figli e i nostri nipoti. Hai sempre onorato il giuramento di Ippocrate, esercitando la “medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento» e prestando la tua «opera con diligenza, perizia e prudenza secondo scienza e coscienza”.

L’esercizio della tua professione ha richiesto una solida conoscenza di nozioni mediche e scientifiche, che hai dimostrato di possedere in tutte le occasioni. Inoltre, hai rivelato una grande umanità e la capacità di ascoltare con il cuore la persona che avevi davanti e non genericamente il “paziente”.

Mentre gli anni passavano, hai continuato a studiare e ad aggiornarti, citando dati e nozioni non sempre comprensibili a noi pazienti, ma sempre rassicuranti: avere un medico che, oltre a indicare la diagnosi e segnare la prescrizione, dà anche indicazioni e chiarimenti dona una grande tranquillità a chi ascolta, perché avere parole da condividere vuol dire dare speranza.

Hai dimostrato di possedere tutti i caratteri necessari per esercitare al meglio la professione che avevi scelto. La tua grande umanità è stata affiancata dall’empatia, dalla pazienza, dalla capacità di ascolto e dalla facilità di comunicazione.

Ci mancheranno tutte queste tue qualità, che hanno fatto di un medico di base il punto di riferimento di un’intera comunità.

Grazie di tutto

Valerio Guancini e gli amici di sempre

4 gennaio, 2020