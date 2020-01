“Caro Giuliani, ormai l’unico che gli ortani vogliono riciclare è lei”

Politica - Idee chiare replica alla lettera ai cittadini del sindaco sulla raccolta differenziata

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Cari cittadine e cittadini. Quando s’inizia così c’è puzza di “sola”, e infatti è quella che il nostro “riciclone” sindaco Giuliani vuole affibbiare, per l’ennesima volta, agli ortani.

Sì, perché di cose farfugliate e pastrocchiate per confondere la dura realtà Giuliani ne ha scritte parecchie.

Tralasciamo i pagamenti in ritardo con soluzioni che neanche il genio del male poteva pensare. Sarebbe stato opportuno scusarsi per il disagio. Punto. E invece ha voluto intortare un ritardo facendolo passare per “problema informatico e di trasmissione all’ufficio postale”, giusto perché nel dare le sue colpe agli altri fa sempre uno studio accurato e approfondito.

Si prosegue poi con un’analisi degli aumenti che sembra di essere in una trasmissione post elettorale, dove tutti dicono che hanno vinto (pure quelli che hanno perso), manipolando i dati a proprio comodo.

La benzina è aumentata? Rispetto a quando? E poi perché non dice, caro sindaco, che fate pure un ritiro in meno a settimana dell’indifferenziato e di conseguenza un viaggio in meno, sempre a settimana, in discarica a Viterbo? Perché vuole prendere in giro i cittadini imputando l’aumento alla ditta con gli aumenti per i conferimenti in discarica che vengono fatturati direttamente da Ecologia Viterbo?

Com’è arrivato a quantificare il risparmio del 20% sui costi di gestione tra il servizio precedente e quello attuale? Riferendoci agli indici Istat, quelli a cui deve far riferimento un ente pubblico, non ci sono numeri da giustificare aumenti così rilevanti.

E l’unica comparazione che lei dovrebbe fare tutte le mattine è che prima gli ortani pagavano un tot e avevano un servizio, mentre oggi pagano di più per avere meno, mettendo nel conto anche il costo dei sacchetti che non ci forniscono più.

Ma davvero pensa che sia sufficiente sparare percentuali a caso per far dimenticare a tutti che aveva promesso risparmi da quest’anno, malgrado i numeri del piano finanziario dicessero il contrario? Davvero è convinto che gli ortani abboccheranno anche questa volta?

Aspettiamo poi di vedere cosa accadrà quando gli operatori che lavorano nella raccolta differenziata dovranno leggere il codice a barre. Siamo curiosi di vedere come riusciranno a finire il loro giro.

Si prevedono tempi duri… e Orte ancora più sporca. Caro sindaco, l’unico riciclo che i cittadini ormai vogliono è il suo.

Ps: nella sua lettera ai cittadini, non è vero nemmeno l’indirizzo mail dell’ufficio tributi.

Idee chiare Orte

