Montefiascone - Le sfilate di Carnevale in programma il 16 e 23 febbraio dalle 15

Montefiascone – (m.m.) – Sei carri allegorici, cinquecento maschere e un fiume coriandoli. È il Carnevale montefiasconese che andrà in scena in due appuntamenti: il 16 e il 23 febbraio dalle 15.

Montefiascone è così pronta a festeggiare in modo del tutto originale il Carnevale.

Le due sfilate, in programma per domenica 16 e domenica 23 febbraio dalle 15, si svolgeranno nelle centralissime via Aldo Moro, via Dante Alighieri per giungere fino a piazzale Roma.

Nelle due uscite ci saranno ben sei carri allegorici con oltre cinquecento maschere divise per gruppi.

A colorare le due uscite dei carri allegorici una miriade di coriandoli.

A organizzare l’iniziativa, come ogni anno, l’associazione Carnevale montefiasconese presieduta da Massimiliano Pieretti.

Le due sfilate sono patrocinate dal comune di Montefiascone e dalla pro loco con il contributo dei tanti sponsor, dell’amministrazione e della lotteria di carnevale organizzata dall’associazione.

In caso di maltempo gli eventi saranno posticipati di una settimana.

21 gennaio, 2020