Carrozze, cavalli, cani e gatti hanno invaso la città

Viterbo - Questa mattina il corteo di Sant'Antonio e la benedizione di tutti gli amici a quattro zampe

Condividi la notizia:











Viterbo – Carrozze, cavalli, animali domestici di ogni tipo hanno invaso la città.

Si è svolta questa mattina la sfilata in onore di Sant’Antonio e la benedizione degli animali in piazza del Plebiscito.

L’evento, arrivato alla 15esima edizione, è stato organizzato dal Centro equestre Cava di Sant’Antonio.

Il corteo è partito da Valle Faul. Cavalli, butteri, pecore, galline, cani e oche hanno salutato la città e moltissime persone incuriosite hanno ammirato e immortalato in qualche scatto gli animali.

La sfilata è partita alle 10,30 da via Vico Quinzano, per poi proseguire in via San Paolo, Porta Faul, Tangenziale Ovest, via della Palazzina, Porta Fiorentina, Piazzale Gramsci, viale Capocci, via F.lli Rosselli, piazza Verdi, via Marconi, piazza dei Caduti, via Ascenzi e piazza del Plebiscito.

Lì sia gli animali che hanno composto il corteo che gli animali domestici portati dai loro proprietari sono stati benedetti.

Grandi e bambini hanno fotografato e guardato affascinati pony, mucche, cavalli e galline. Uno spettacolo unico al quale per molti è raro poter assistere, immersi, come spesso si è, nella vita cittadina.

Condividi la notizia:











26 gennaio, 2020