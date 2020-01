“Cassia sud, la prossima settimana la riapertura a doppio senso”

Viterbo - L'assessora Laura Allegrini durante i lavori del consiglio comunale

Viterbo – (dan.ca) – “Prossima settimana riapre il tratto di Cassia all’ingresso sud di Viterbo. A doppio senso di marcia”. Lo ha detto l’assessora ai lavori pubblici Laura Allegrini nel corso dei lavori del consiglio comunale a palazzo dei Priori.

La strada era stata prima chiusa e poi limitata a un solo senso di marcia per permettere i lavori sulla rupe nei pressi di Ponte dell’Elce che si stava sgretolando.

“Una volta terminati i primi lavori – ha spiegato Allegrini – abbiamo poi delimitato la rupe per capire il risultato di quanto avevamo fatto. Nel frattempo abbiamo trovato i finanziamenti necessari per il rifacimento della segnaletica. Appena sarà infine completata la procedura per la realizzazione del marciapiede a Ponte dell’Elce contemporaneamente metteremo anche la rete di protezione lungo la rupe. I lavori per mettere la rete e realizzare il marciapiede verranno fatti insieme per evitare ulteriori chiusure con disagio per gli automobilisti”.

31 gennaio, 2020