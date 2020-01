“Castagneti, enormi benefici dall’approvazione dell’emendamento per certificazione Fsc”

Regione Lazio - Soddisfatto il consigliere di Fratelli d'Italia, Giancarlo Righini, che ha portato avanti la battaglia

Condividi la notizia:











Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo un lungo dibattimento in commissione Bilancio ha appena avuto il via libera un emendamento alla proposta di legge regionale 194 del 31 ottobre 2019, concernente le “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”.

Emendamento che il consigliere di Fratelli d’Italia, Giancarlo Righini, ha discusso con caparbietà e determinazione, convincendo la maggioranza della bontà di quanto proposto.

“Grazie al nostro impegno – dichiara con orgoglio il consigliere regionale di FdI – la Regione andrà ad agevolare le iniziative delle amministrazioni pubbliche, i consorzi di gestione e le altre forme associative di gestione dei castagneti, per avviare le procedure di certificazione Fsc del patrimonio castanicolo da legno, con evidenti benefici per l’intera filiera”.

“Il Forest Stewardship Council – evidenzia a tal proposito Marco Quattrocchi, delegato veliterno per FdI all’Agricoltura e all’Ambiente – è un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro, che ha dato vita ad un sistema di certificazione forestale internazionale, che ha come scopo primario la corretta gestione forestale e la tracciabilità dei prodotti derivati.

La certificazione farà senza dubbio aumentare sensibilmente il valore del prodotto “legno”, con ripercussioni senza dubbio positive per la tutela e la salvaguardia della qualità dell’intero settore”.

FdI Regione Lazio

Condividi la notizia:











23 gennaio, 2020