Nuovo casting per il film “San Francesco” di Josè Luis Moreno

Viterbo – Il cinema torna nella Tuscia.

In settimana si terrà un nuovo casting a Viterbo.

La Barts Srl Hq & production – Ballandi sarà impegnata in primavera nelle riprese del film “San Francesco” di Josè Luis Moreno e le comparse e attori per piccoli ruoli o raffigurazioni, saranno scelti sul territorio, come ha richiesto l’assessore allo Sviluppo economico e ufficio cinema Alessia Mancini.

Il 29, 30 e 31 gennaio, dalle 10 alle 14 e dalle 14,30 alle 19 alla pensilina del Sacrario in piazza Martiri d’Ungheria, saranno selezionate più di 3500 persone, tra uomini, donne e bambini.

La produzione chiede di presentarsi con una fotocopia di un documento valido, il codice fiscale e codice Iban. Comunica inoltre che essendo il film ambientato in epoca medievale, tatuaggi e piercing, tagli di capelli moderni, colpi di sole e tinte forti, capelli rasati o decolorati, unghie non naturali non saranno idonee alle riprese.

La produzione ricerca anche attori per piccoli ruoli e figurazioni speciali in lingua inglese per un totale di circa 60 persone.

Il periodo delle riprese va da fine marzo all’inizio di aprile e racconterà la vita di San Francesco; la Tuscia e Viterbo si confermano terra di cinema con una grande produzione che porterà lavoro, turismo e soprattutto tanti occhi puntati sulle bellezze della nostra terra.

Comune di Viterbo

27 gennaio, 2020