Cede una strada vicino al Colosseo, evacuato un palazzo di quattro piani

Roma – Cede un tratto di strada vicino al Colosseo, evacuato un palazzo di quattro piani.

Stamattina intorno alle 8 una voragine si è aperta in via Marco Aurelio, a poche centinaia di metri dal Colosseo, a Roma. I vigili del fuoco, la polizia e la polizia locale hanno evacuato parte di un edificio di quattro piani con 24 appartamenti, al cui interno si trovavano 15 persone. Interdetti anche due locali commerciali

La via è stata chiusa al traffico e alle persone evacuate sono state messe a disposizione delle strutture alloggiative del comune, nel caso in cui non riescano a trovare appoggio temporaneo in altre abitazioni.

20 gennaio, 2020