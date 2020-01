“Ci scusiamo per il disguido, risolveremo…”

Viterbo - Informazioni sulle unioni civili sparite dal sito del comune - La risposta delle assessore Mancini e Salcini

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ci scusiamo per il disguido in merito alla documentazione e alle informazioni sulle unioni civili non più visibili sul sito istituzionale del comune di Viterbo.

Abbiamo ricevuto la mail della signora Emanuela Dei mercoledì 15 gennaio, ci siamo immediatamente attivate affinché gli uffici di competenza ripristinassero lo stato de quo. È stato inoltre chiesto agli stessi uffici di sostituire la sezione matrimoni con matrimoni e unioni civili, come evidenziato nella stessa mail.

Ci preme comunque comunicare che le unioni civili si sono regolarmente costituite presso il comune di Viterbo. Nello specifico, nel 2018 è stata celebrata un’unione civile e ne sono state trascritte quattro. Nel 2019 sono state celebrate tre unioni civili e trascritta una.

Il disservizio verificatosi sarà risolto in pochi giorni. Ringraziamo la signora Dei per la segnalazione.

Questa amministrazione si sta inoltre adoperando per l’ammodernamento del sito istituzionale, per renderlo il più pratico e funzionale possibile e in linea con le disposizioni Agid emanate nel 2016.

Ludovica Salcini

Assessore all’Informatica al comune di Viterbo

Alessia Mancini

Assessore ai Servizi demografici al comune di Viterbo

17 gennaio, 2020