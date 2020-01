Cinema Alberini, il gestore: “Lavori in stato di coma profondo”

Orte - Lungo sfogo di Leonardo Gioacchini su Facebook: "Dopo oltre sei mesi è ancora tutto fermo, il nostro futuro è a rischio"

Condividi la notizia:











Orte – Di nuovo tutto fermo all’Alberini. Il gestore Leonardo Gioacchini ha pubblicato un lungo post su Facebook in cui denuncia “il desolante presente e l’incerto futuro del cinema”, a causa del ritardo nei lavori di ristrutturazione dell’edificio.

L’Alberini era stato riaperto a marzo del 2017, dopo una prima chiusura, e a giugno 2019 erano di nuovo state chiuse le porte per permettere i lavori. Lavori che dovrebbero terminare il 23 febbraio, ma invece, dice Gioacchini: “dopo oltre sei mesi il cinema è in uno stato di coma profondo, da cui non si sa neanche più se uscirà”.

Il gestore dell’Alberini non fa mai nomi, ma la sua critica è pungente. “Ci si è fatti ingolosire da un finanziamento regionale per la ristrutturazione, che secondo noi (ma nessuno ci ha ascoltato) nascondeva enormi rischi” scrive Gioacchini.

“Qualcuno – continua Gioacchini nel suo sfogo – ci ha detto che non c’erano altre strade oltre al finanziamento della regione. Noi invece abbiamo più volte cercato di far capire che ogni anno il ministero della Cultura finanzia i cinema che hanno giustamente bisogno di migliorie. Nel giro di due-tre stagioni, con dei lavori fatti nel periodo estivo, avremmo potuto avere un cinema con tutti i comfort e non si sarebbe persa nessuna programmazione”.

Il gestore del cinema ricorda anche di “essersi speso e non poco qualche tempo fa nel condividere un’idea e un progetto” e aggiunge: “Non mi si venga a dire che sono stato aiutato nella riapertura”.

Condividi la notizia:











13 gennaio, 2020