Cinquanta atlete della Asd Gymwell al Trofeo Tuscia

Sport - Ginnastica ritmica - Gareggeranno domenica 12 gennaio al palazzetto dello sport Angelo Jacopucci di Tarquinia

Valentano – Riceviamo e pubblichiamo – La Asd Gymmwell inizia l’anno 2020 con grandi novità e aspettative.

Domenica 12 gennaio, per il quarto Trofeo Tuscia, al Palazzetto dello Sport Angelo Jacopucci di Tarquinia, 50 delle nostre atlete gareggeranno; il 26 gennaio saranno poi impegnate al campionato agonistico e pre agonistico Opes al Palazzetto dello Sport di Grottaferrata, per iniziare a febbraio con tutti i campionati Silver e Trofei della Federginnastica D’Italia, a cui finalmente la nostra associazione è riuscita ad affiliarsi.

Un anno impegnativo, ma sicuramente pieno di soddisfazioni per gli insegnanti Marika Morandi e Annachiara De Vecchis e per tutti i collaboratori e lo staff che lavorano tutto l’anno per far crescere a livello sportivo tutte le atlete.

Abbiamo chiuso l’anno passato con il saggio di Natale con la partecipazione di tantissime persone, con la presenza del vicesindaco Emanuela Zapponi e dell’assessore Cristina Visentin, che si sono complimentate per lo spettacolo.

Per noi un grande onore sentire certi discorsi e vedere su Facebook che lo stesso sindaco Stefano Bigiotti, che non è potuto essere presente, scrivere di noi: “Con il bellissimo spettacolo organizzato dalle ragazze della Asd Gymmwell si conclude una settimana fitta di incontri in attesa delle prossime festività. Complimenti a Marika Morandi e allo staff per l’arte che ogni volta riescono a mettere in scena”.

Ricordiamo che la nostra Asd si occupa di ginnastica ritmica propedeutica, preagonistica e agonistica, ma anche di danza classica e danza moderna.

Proprio in questa disciplina le ragazze del corso, seguite e preparate dall’insegnante Annachiara De Vecchis, hanno vinto il premio per migliore coreografia di danza moderna al concorso “Incontri coreografici” che si è svolto al teatro Orione di Roma, portando in scena una coreografata sulla colonna sonora della famosissima serie tv “La casa de Papel”.

Nel settore ginnastica ritmica, le atlete preparate dall’insegnante Marika Morandi si sono distinte nei vari campionati regionali e nazionali Csen e Opes conquistando ripetutamente il podio sia in squadra che individualmente.

Grazie alla crescita sportiva e grazie agli allenamenti regolari e costanti, alcune delle nostre ragazze, Veronica Ranucci, Matilde Trudini, Sofia D’Angelo, Sofia Carli, Sofia Menghini, Flavia Fiorentini, Selene Guglini, Silvia De Simoni, Emma Flacca, sono state selezionate al centro tecnico Opes per seguire corsi tenuti da insegnanti di fama nazionale e internazionale.

Un’altra delle nostre atlete, Gioia Morandi Vispi, segue le lezioni di danza classica, moderna, contemporanea con insegnanti di fama internazionale, all’Accademia Europea di danza a Roma, durante il progetto “Impatto Danza”; esperienze che daranno un bagaglio tecnico e arricchimento personale per il futuro sportivo.

Il nostro augurio è che tutte le atlete possano continuare a crescere in uno sport sano, dove competizione e podio non siano un punto di arrivo, ma il risultato di un’esperienza integrale, dove prevale la passione, il divertimento e lo spirito di squadra.

Asd Gymmwell di Valentano

11 gennaio, 2020