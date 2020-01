Cinque incidenti mortali, tre persone arrestate e 88 patenti ritirate

Cronaca - La polizia stradale fa il bilancio degli interventi e delle attività del 2019

Viterbo – Gli uomini e le donne della polizia di Stato in servizio alla sezione polizia stradale di Viterbo e i colleghi operanti ai distaccamenti dipendenti di Monterosi e Tarquinia, sotto la direzione di Porroni, hanno chiuso in questi giorni le attività operative e gestionali relative all’anno 2019.

I servizi di pattugliamento su strada hanno trovato nuovo e costante impulso indirizzandosi prevalentemente sulle tratte extraurbane di maggior incidenza del traffico: “Cassia”, “Aurelia”, “Flaminia”, A1 ed A12 costituiscono quelle cosiddette “città lineari” sulle quali transitano ogni giorno migliaia di veicoli e persone.

“Controlli quotidiani, assistenza, rilevamento di incidenti, soccorso per gli automobilisti in panne – si legge nella nota della questura – rappresentano gli aspetti più rilevanti della mission istituzionale di chi fa della strada la propria realtà di intervento: verbali al Cds, contestazioni tramite etilometri e drogometri, patenti e carte di circolazione ritirate, punti decurtati sono il pane quotidiano di molti agenti della polstrada che vigilano sulle nostre strade. In questo senso, infatti, autovetture, camion, autobus, motoveicoli sono stati oggetto di verifiche e accertamenti finalizzati a garantire sicurezza in ogni circostanza di tempo e di luogo”.

Sono stati verificati e tenuti sotto controllo i cantieri stradali, la situazione strutturale delle strade, la cartellonistica stradale e quant’altro abbia attinenza con la grande viabilità fuori dei centri urbani.

La squadra di Pg sezionale ha compiuto numerosi controlli di tipo amministrativo alle officine, nelle rivendite auto, le agenzie pratiche auto e le autodemolizioni. Tale attività specialistica, che risulta essere stata incrementata nell’anno appena trascorso, si affianca ai servizi di polizia giudiziaria che sono stati intensificati soprattutto nel campo della prevenzione e della repressione del fenomeno dell’alterazione dei contachilometri.

L’attenzione è stata, inoltre, rivolta agli aspetti educazionali per il tramite di innumerevoli interventi effettuati presso molte scuole provinciali di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare gli studenti sui rischi derivanti dall’essere pedoni, ciclisti o neopatentati alla guida di motocicli o autovetture.

Anche gli scuolabus sono stati attenzionati, con controlli capillari in molti comuni della Tuscia per garantire un trasporto sicuro dei giovani scolari.

Personale Polstrada qualificato ha, infine, preso parte a diversi eventi promozionali, convegni e seminari incentrati sulla sicurezza stradale e sulle attività connesse.

Di seguito vengono specificati gli aspetti salienti dell’attività specialistica effettuata dalla Sezione Polizia Stradale di Viterbo nell’anno solare 2019.

ATTIVITA’ 2019 (dal 01.01.2019 al 31.12.2019):

NUMERO DI PATTUGLIE: 2.364 (di cui: tramite “telelaser” 61 servizi; “stragi del sabato sera” 22 servizi; “CMR/MCTC” 12 servizi; “cinture/caschi” 41 servizi; “scorta gara ciclistica” 24 servizi; “controllo pneumatici” 53 servizi; “Ordine Pubblico” 104 servizi).

CONTROLLI TRAMITE ETILOMETRO/PRECURSORE: 10.318

CONTROLLI AI VEICOLI COMMERCIALI: 2.111

SOCCORSO AD UTENTI SU STRADA: 5.369

NUMERO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE: 4.296

PATENTI RITIRATE: 88

CARTE DI CIRCOLAZIONE RITIRATE: 106

PUNTI DECURTATI: 5.691

PERSONE DENUNCIATE: 65

PERSONE TRATTE IN ARRESTO: 3

ARTICOLO 186 (GUIDA IN STATO D’EBBREZZA): 35

ARTICOLO 187 (GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI STUPEFACENTI): 7

INFRAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO MERCI PERICOLOSE E TUTELA AMBIENTALE: 18

INFRAZIONI IN MATERIA DI ABUSIVISMO SU TRASPORTO MERCI NAZ. E INTERNAZ. (TITOTI ABILITATIVI E REGOLARITA’ RAPPORTI DI LAVORO): 66

INFRAZIONI IN MATERIA DI TEMPI/PAUSE DI GUIDA: 659

INCIDENTI STRADALI RILEVATI/TRATTATI: 237

a) DI CUI MORTALI: 5

b) PERSONE DECEDUTE: 5

c) CON LESIONI: 129

d) PERSONE FERITE: 129

e) CON SOLI DANNI A COSE: 103

CONTROLLI AMMINISTRATIVI (SQUADRA DI P.G. E DIST.TI): 104

DI CUI:

a) A RIVENDITE AUTO: 22

b) A AGENZIE PRATICHE AUTO: 11

c) A GOMMISTI: 12

d) A CARROZZERIE/AUTOFFICINE: 24

e) A AUTODEMOLIZIONI: 16

f) A RIVENDITE AUTO NUOVE E USATE: 13

g) A RIVENDITE AUTO ON-LINE: 6

PERSONE CONTROLLATE: 106

VEICOLI CONTROLLATI: 164

INFRAZIONI ACCERTATE: 19

CONTROLLI AGLI SCUOLABUS: 131

a) MEZZI CONTROLLATI: 193

b) VIOLAZIONI ACCERTATE: 25

GIORNATE DI EDUCAZIONE STRADALE PRESSO SCUOLE: 16 (di cui 3 ICARO 2019 – Scuola Superiore)

a) STUDENTI INTERESSATI: 1.724

b) GIORNATE DI COMUNICAZIONE PRESSO ENTI ESTERNI: 14

c) PERSONE INTERVENUTE: 1.100 circa

22 gennaio, 2020